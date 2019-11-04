В праздновании Дня народного единства участвуют более 8 тысяч севастопольцев

4 ноября Севастополь отмечает День народного единства. Праздничные мероприятия традиционно начались с возложения венков и цветов к Вечному огню у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.

В 10:00 на главной площади города состоялся большой праздничный концерт.

В торжествах приняли участие врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, председатель Законодательного собрания Владимир Немцев, заместитель командующего Черноморским флотом контр-адмирал Игорь Курочкин, представители муниципальных образований, коллективы севастопольских предприятий, профсоюзы, представители общественных объединений и партийных организаций города, военнослужащие, члены ветеранских и патриотических организаций, творческие коллективы города, школьники и студенты.

«Дорогие севастопольцы, сегодня для меня большая честь стоять на этой сцене и поздравлять вас с замечательным праздником – Днем народного единства. Сейчас мы пели гимн Севастополя, я смотрел в ваши глаза – это лучший ответ на вопрос, что такое День народного единства – это когда тысячи людей объединены одной эмоцией, гордостью за свой город и страну!

Севастополь – это тот город, где День народного единства чувствуется особенно.

Всей страной Севастополь обороняли от врагов и восстанавливали из руин – сплотившись, это делали люди из разных уголков нашей великой страны. Традиции дружбы и единения во имя самого главного – нашего развития и будущего, мы обязаны сохранять и укреплять. Наступил тот момент, когда мы должны объединиться и сделать все для того, чтобы наш замечательный город процветал и развивался», – обратился к присутствующим Михаил Развожаев.

В течение дня на площади Нахимова работает выставка представителей городских национально-культурных обществ.

Также развернуты фудкорты, где представлены кухни народов, проживающих в Севастополе.

Эти точки общественного питания будут работать до 13 часов. Гостям праздника предлагают блюда русской, татарской, белорусской, кавказской, узбекской и черноморской кухни.

В это день на улицах города выступают оркестры и народные коллективы.

В 13:00 в большом зале «Севастопольского центра культуры и искусства» пройдет торжественный концерт симфонической музыки.

В этот день праздничные мероприятия также пройдут во «Дворце культуры Рыбаков», в театрах, музеях, библиотеках, поселковых домах культуры и клубах.

Источник: Портал Информер