В приложении «ЯндексТранспорт» можно получить информацию о работе общественного транспорта Севастополя

9 октября в мобильном приложении «Яндекс.Транспорт» в тестовом режиме заработал сервис отслеживания работы общественного транспорта Севастополя. Сейчас сервис позволяет просматривать движение по всем маршрутам автобусов. В ближайшее время в «Яндекс.Транспорт» появятся и севастопольские троллейбусы.

«В течение нескольких часов может наблюдаться нестабильное отображение меток отдельных автобусов, но уже с завтрашнего дня приложение будет работать в штатном режиме», – сказал заместитель директора департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Артём Гришин.

Мобильное приложение начало работать в 2014 году в ряде российских мегаполисов. В настоящее время сервис показывает движение транспорта уже в более, чем в 80 городах России и стран Европейского союза. Теперь популярный сервис доступен и для жителей Севастополя. В настоящее время работа приложений совершенствуется: появится информация о перекрытии рейда и движении катеров.







Среда, 9 октября 2019 г. 6

Источник: Портал Информер