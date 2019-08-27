В приложении Instagram появится новый мессенджер

В приложении Instagram может исчезнуть встроенный мессенджер, вместо общения в Direct пользователям предложат устанавливать отдельное приложение. Об этом сообщает The Verge.

Новый мессенджер будет называться Threads, он даст пользователям соцсети возможность делиться не только сообщениями, но и своей геолокацией. Также можно будет расшаривать для людей из списка “близких друзей” свою скорость и время работы аккумулятора.

Сейчас новое приложение тестируется. По данным издания, после релиза мессенджера в самом приложении Instagram возможность общаться исчезнет.

Instagram, в свою очередь, отказался от официальных комментариев.

Между тем, отмечается, что в мае текущего года Instagram прекратил работу над Direct, автономным приложением для обмена сообщениями, которое разрабатывалось с конца 2017 года.

В то время руководители говорили, что бета-тестеры были разочарованы необходимостью переключаться между Instagram и вторым приложением, когда они хотят отправить сообщение. Сотрудники Instagram, которые работают с сообщениями, были переведены в команду Facebook Messenger в начале этого года в рамках более широкой консолидации с материнской компанией.





Вторник, 27 августа 2019 г. 111

Источник: Портал Информер