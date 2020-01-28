В проект новой Конституции уже предложено более 100 поправок

Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции РФ продолжает обсуждать возможные дополнения к президентскому законопроекту о внесении изменений в основной закон страны.

Среди предложений — закрепление конституционно-правовой ответственности гпрезидента, уточнение полномочий администрации президента и даже утверждение православия в качестве основной религии страны.

Вновь поступило и предложение прописать в преамбуле Конституции статус России как «державы-победительницы» во Второй мировой войне. Часть заседания по-прежнему была закрытой для журналистов.

Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции внесла уже более 100 предложений по изменению основного закона, сообщил глава думского комитета по госстроительству и сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников. Напомним, в группу входит 75 человек.

27 января группа провела очередное заседание. На нем завкафедрой конституционного права юрфака МГУ Сурен Авакьян предложил закрепить в основном законе конституционно-правовую ответственность президента за нарушение Конституции, данной им присяги, и за иные правонарушения в соответствии с Конституцией и законами РФ.

Он также предлагает принять не только новую конституционную норму, но и специальный конституционный закон, раскрывающий ее. По мнению профессора кафедры конституционного и административного права факультета права НИУ ВШЭ Елены Лукьяновой, поправка усилила бы конституционное разделение властей, но нынешний парламент, по ее мнению, едва ли пойдет на принятие соответствующего ФКЗ.

Кроме того, Авакьян предложил определить в Конституции полномочия администрации президента; напомним, в действующей редакции лишь отмечено, что администрацию президента формирует глава государства.

По его мнению, деятельность АП как института, имеющего широкие полномочия в сфере внутренней политики, должна регламентироваться особым положением, менять которое можно только с согласия Федерального собрания.

Политолог Дмитрий Бадовский считает, что обсуждать определение полномочий АП отдельным законом можно по аналогии с Совбезом и Госсоветом. Но в отличие от этих органов, по словам эксперта, АП в целом обеспечивает деятельность главы государства, поэтому создание отдельного закона — не самый оптимальный подход.

Член рабочей группы, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков предложил закрепить в тексте Конституции, что основная религия России — православие, а основной язык — русский.

По мнению Елены Лукьяновой, такая поправка противоречила бы первой главе Конституции, в которой указано, что Россия — светская страна, и никакая религия не должна устанавливаться в качестве государственной.

Очень много предложений, по словам сопредседателя рабочей группы Талии Хабриевой, поступает и в части изменения преамбулы Конституции.

Она предложила вынести этот вопрос на отдельное обсуждение с экспертным сообществом. Напомним, впервые предложение по изменению преамбулы прозвучало на предыдущем заседании рабочей группы 23 января от руководителя движения «Волонтеры Победы» Ольги Амельченковой, которая считает важным добавить в нее «слова о гордости за нашу страну, наши великие победы и подвиги наших предков».

Сенатор Алексей Пушков предложил закрепить в преамбуле Конституции статус России как «державы-победительницы» во Второй мировой войне.

«Я бы отметил все же в той или иной форме нашу победу во Второй мировой войне, наш статус державы-победительницы, потому что это определяет наше существование: и внутреннее, и международное», — заявил Пушков журналистам после заседания рабочей группы.

В отличие от остальных разделов, правовой режим внесения поправок в преамбулу Конституции не определен. По мнению члена рабочей группы по созданию и оформлению Конституции РФ в 1991-1993 годах Владимира Лафитского, поправки преамбулы возможны только через изменение федерального закона «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации».

Политолог Евгений Минченко считает, что подобная поправка к преамбуле Конституции может свидетельствовать о желании властей повысить уровень одобрения всех изменений, обозначенных в законопроекте президента.







Вторник, 28 января 2020 г. 11

Источник: Портал Информер