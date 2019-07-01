В прокуратуре Крыма произошли большие изменения

«Приказами генерального прокурора Российской Федерации: Гасенко Валерий Анатольевич назначен на должность прокурора Красногвардейского района, Стадник Данил Анатольевич назначен на должность прокурора Белогорского района, Кучин Виталий Анатольевич назначен на должность Джанкойского межрайонного прокурора, Абзалов Тимур Русланович назначен на должность Красноперекопского межрайонного прокурора» , – говорится в сообщении.

Прокуратуры четырех районов Крыма сменили руководителей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

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