В психбольнице Севастополя открылось отделение круглосуточного медицинского освидетельствования

3 июля 2019     23
В психбольнице Севастополя открылось отделение круглосуточного медицинского освидетельствования

В здании психиатрической больницы на Фиолентовском шоссе, 15 открылось отделение круглосуточного медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отделении работает шесть докторов. Об этом сообщила главный врач медучреждения Лариса Касьянова.

«Ранее освидетельствование пациентов проводилось в здании приемного покоя психиатрической больницы, что доставляло неудобства из-за постоянных очередей. Теперь процедуру проводят в отдельном здании, что позволяет существенно сократить время ожидания и не доставляет дискомфорта пациентам и медицинскому персоналу», – сообщила главврач.

Отделение оснащено аппаратом для медицинского освидетельствования на выявление наркотических веществ. Второй этап проводится в бюро судебно-медицинской экспертизы.

Севастопольская наркологическая служба ориентирована на оказание неотложной наркологической помощи больным в состоянии алкогольных психозов, абстиненции и опьянении. Доктора выявляют, лечат и проводят реабилитацию больных алкоголизмом, наркоманиями и токсикоманиями.

На учете у нарколога состоит более трех тысяч человек, из них порядка двух с половиной тысяч – лица, страдающие алкогольной зависимостью.

По информации севастопольской городской психиатрической больницы, сегодня в городе наблюдается тенденция к снижению распространённости наркомании: если в 2015 году зависимость была впервые выявлена у 291 человека, то в 2018 – у 111.

1 июля губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников в ходе аппаратного совещания в правительстве города обратился к правоохранительным органам с призывом усилить меры по обеспечению безопасности в городе в период летнего туристического сезона.

Источник: Портал Информер

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