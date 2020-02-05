В работе Яндекса фиксируются серьезные сбои

В работе сервиса «Яндекс» зафиксирован масштабный сбой. Перебои в работе сервисов компании «Яндекс» наблюдаются 5 февраля. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

У 70% пользователей наблюдаются проблемы в работе сервиса «Яндекс.Почта», у 27% возникли проблемы с входом на сайт «Яндекса». Еще 60% пользователей столкнулись с проблемами при воспроизведении потоковой музыки через «Яндекс.Музыку», а 40% не могут войти на сайт сервиса.

Проблемы в работе сервисов замечены в основном в европейской части России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Пензе, Брянске, Екатеринбурге, Сочи.

Неполадки наблюдаются с 16:00 по московскому времени.

Напомним, что предыдущий сбой в работе «Яндекса» произошел 27 января. Тогда пользователи столкнулись с проблемами в работе почты, поиска и сервиса «Яндекс.Деньги»







Среда, 5 февраля 2020 г. 399

Источник: Портал Информер