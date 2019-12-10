В районе Мангуп-кале подскользнулась машина

Утром 10 декабря на трассе Бахчисарай-Севастополь, в районе пещерного города Мангуп, произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщают в соцсети очевидцы происшествия.

Как следует из их рассказа, водитель автомобиля не справился с управлением из-за гололеда, его автомобиль перевернулся на дороге.

Как отмечают свидетели, владелец автомобиля не получил серьезных травм, а вот машину пришлось транспортировать эвакуатором.Официальных комментариев по данному происшествию пока нет.







Вторник, 10 декабря 2019 г. 121

Источник: Портал Информер