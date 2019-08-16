В районе мыса Меганом обнаружен автомобиль с мертвым водителем

Крымские спасатели эвакуировали тело погибшего мужчины из упавшего в ущелье на мысе Меганом автомобиля. Об этом 16 августа сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

«В салоне автомобиля был обнаружен мужчина без признаков жизни. После осмотра места происшествия следственной группой крымские спасатели с помощью носилок доставили тело мужчины 1969 года рождения к спецавтомобилю. Ведется расследование произошедшего», – сказал Шахов.

Сообщение об упавшем в ущелье автомобиле поступило в МЧС накануне вечером.

«В результате поисковых мероприятий на расстоянии около 200 метров от грунтовой дороги в труднодоступном месте был обнаружен легковой автомобиль Chevrolet Niva», – отметили министр.

Шахов подчеркнул, что на месте происшествия работали сотрудники МЧС, скорой помощи и правоохранительных органов.





Пятница, 16 августа 2019 г. 451

Источник: Портал Информер