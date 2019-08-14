В районе ТЦ «Муссон» вырубаются краснокнижные деревья

Неизвестные вырубили рощу софор и миндаля в парке «Каменный цветок» напротив торгового центра «Муссон». Об этом с утра 14 августа написали пользователи социальных сетей.

Редакция «ИНФОРМЕРа» также направила своего корреспондента для того, чтобы понять, что происходит в районе «Муссона».

Вот, что он увидел:

Как выяснилось, вблизи ТЦ происходит вырубка деревьев под строительство кафе. Утром на место происшествия прибыли и ответственные лица правительства города. Но на стройку это никак не повлияло, разве что срубленные деревья поспешно убрали в сторону.

Справка:

Парк «Каменный цветок» находится в собственности города. В частные руки часть парка перешла согласно решению горсовета в 2009 году. Как выяснилось, в картотеке дел Арбитражного суда Севастополя есть иск департамента по имущественным и земельным отношениям к индивидуальному предпринимателю Ликомидову.

Именно ему и передали софоровую рощу под строительство кафе. Иск ДИЗО связан с неуплатой предпринимателем арендной платы за земельный участок.





Среда, 14 августа 2019 г. 1423

Источник: Портал Информер