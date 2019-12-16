В РЖД не собираются создавать курилки в поездах

В РЖД в ближайшее время не планирует создавать в поездах курилки или выделять под них отдельные помещения. Об этом заявил замгендиректора «Федеральной пассажирской компании» Константин Торубаров.

«Мы пока это не планируем. Даже пока еще не обсуждали этот вопрос», — сказал Торубаров.

Замгендиректора по развитию пассажирского транспорта производителя поездов «Трансмашхолдинг» Александр Лошманов сообщил, что от холдинга РЖД пока не поступало обращения на разработку вагонов с курилками.

Напомним, что ранее в декабре сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева предложила создать курилки в российских поездах.

«Мы бы очень хотели, чтобы в поездах дальнего следования выделили какой-то вагон или тамбур для курильщиков», — сказала она.







Понедельник, 16 декабря 2019 г. 266

Источник: Портал Информер