В РНКБ думают о создании собственного пенсионного фонда

РНКБ не исключает возможности запуска собственного негосударственного пенсионного фонда (НПФ). Об этом рассказал журналистам председатель совета директоров кредитной организации Михаил Якунин.
“Будем думать над развитием в этой перспективе”, – сказал Якунин, отвечая на вопрос о планах РНКБ о создании собственного НПФ.
Он также отметил, что пока РНКБ удалось привлечь от Пенсионного фонда России только 5 млрд рублей. Активы РНКБ составляют 185 млрд рублей на 1 июня 2019 года.
Источник: Портал Информер
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