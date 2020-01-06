В рождественскую ночь севастопольцев довезут до Херсонеса за 15 рублей

В Рождественскую ночь с 21:00 6 января до 03:00 7 января от парковки у поликлиники № 2 по ул.Ерошенко будет осуществляться челночная перевозка автобусами малой вместимости (Мерседес-Бенц Спринтер) до Херсонеса всех желающих принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к празднованию Рождества Христова. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Услуга оказывается только за наличный расчет, стоимость составляет 15 руб. с человека. Перевозка пассажиров льготных категорий будет осуществляться бесплатно при наличии социальной персонифицированной карты ЕГКС.







Понедельник, 6 января 2020 г. 74

Источник: Портал Информер