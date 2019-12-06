В России блогер Егор Жуков приговорен к трем годам

Кунцевский суд приговорил блогера Егора Жукова к 3 годам колонии общего режима условно за публичные призывы к экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

«Три года лишения свободы с лишением права использовать коммуникационные сети с испытательным сроком два года. Наказание считать условным», — зачитала приговор судья Кунцевского райсуда Москвы.

Егору Жукову также запрещено вести свой блог в Интернете сроком на три года.

Обвинение просило приговорить студента Высшей школы экономики (ВШЭ) к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Жуков был задержан в начале августа по обвинению в организации беспорядков в Москве 27 июля. Позже преследование по этому делу прекратили, предъявив другое обвинение — в публичных призывах к экстремизму. Во время следствия блогер находился под домашним арестом.

В своем последнем слове перед оглашением приговора Жуков произнес яркую речь в свою защиту.

Он также обличил в ней пороки современной России и заявил, что не признает свою вину экстремистской деятельности.

Приговор блогеру Егору Жукову можно назвать компромиссом. Об этом заявил директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Как он объяснил «URA.RU», Жукову можно было бы и не давать срок, однако признание его невиновным привело бы к очередным проблемам в системе власти.

«Изначально мнения во власти разделились: одни были сторонниками жесткой расправы над Жуковым и требовали четыре года реальной колонии, как бы демонстрируя, что с властью шутки плохи. А управление в лице кремлевской администрации очень боялось, что жесткий приговор обвиняемому снова выведет людей на улицы. Поэтому позже некоторые близкие к Кремлю люди начали активно высказываться о том, что незачем реально «мордовать» Жукова, но пожурить все-таки стоит, чтобы из него не делали героя», — сказал Илья Гращенков

Победителем в этом в негласном споре стала умеренная аппаратная партия, по воле которой Жукову назначили условный срок.

Справка:

Егору Жукову 21 год. Он окончил престижный лицей №1535, сейчас — студент факультета политологии Высшей школы экономики (ВШЭ). В ВУЗ поступил без экзаменов как победитель Всероссийской олимпиады по обществознанию. Уже несколько лет Жуков ведет на YouTube свой канал «Блог Жукова», на который подписаны более 115 тыс. человек.

В своем блоге Жуков критиковал коррумпированных чиновников, рассуждал о текущей новостной повестке. Видео он записывал на фоне желтого флага либертарианского движения.

«Я рассказываю не только про то, как победить Путина, но и что делать после этого», — так он описывает свой видеоблог.

Жуков пытался стать депутатом в Мосгордуму, выдвигался как член команды Дмитрия Гудкова, но не смог собрать подписи. Ключевым пунктом его программы было требование, чтобы горожане сами контролировали расходование налогов, которые они платят.

После ареста Жукова была развернута громкая кампания в его защиту. В его поддержку массово выступили другие студенты, проректор ВШЭ и лояльный мэрии кандидат в Мосгордуму Валерия Касамара, а также ряд СМИ. Некоторых студентов ВШЭ, которые на одиночных пикетах требовали освободить Жукова, задержали.

Источник: Портал Информер