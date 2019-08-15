В России будет новая методика размещения камер вдоль дорог

15 августа 2019     18
В России будет новая методика размещения камер вдоль дорог

Министерство транспорта РФ разработало новую методику размещения видеокамер вдоль дорог. Документ под названием «Методики определения мест размещения технических средств автоматической фотофиксации нарушений ПДД» обсуждался в конце июля на заседании комитета нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно новым правилам, место установки камеры видеофиксации следует выбирать «с целью повышения безопасности движения, а не обеспечения поступления в бюджет от штрафов».

При этом также должно учитываться «финансово-экономическое обоснование» разных вариантов установки. Владельцам дорог рекомендуется размещать в интернете информацию о местоположении камер, а используемые муляжи необходимо обозначать на картах как действующие видеокамеры.

По данным ГИБДД, в России установлено свыше 12000 стационарных и более 4000 передвижных видеокамер.

В первом полугодии 2019 года с их помощью выписано 52 млн постановлений на общую сумму порядка 35 млрд рублей. В настоящее время применение камер регламентируют ГОСТ 2016 года и регламент МВД по надзору за движением от 2017 года.

 


Четверг, 15 августа 2019 г. 76

Источник: Портал Информер

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