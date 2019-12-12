В России введут наказание за оскорбление граждан чиновниками

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал законопроект Госдумы о введении уголовной ответственности для чиновников за оскорбление граждан. Об этом сообщает газета «Известия».

Автор инициативы, зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов отметил, что ему уже передали положительный отзыв комитета Совета Федерации. Он уточнил, что к документу есть ряд замечаний, и он готов его доработать.

«Вы помните нашумевший законопроект об оскорблении гражданами власти. Мы тогда его внимательно изучили и пришли к выводу, что в России также должна появиться уголовная ответственность за оскорбления граждан чиновниками. Практически мы разработали зеркальную норму», — пояснил парламентарий.

По его словам, после того как в пользу этой меры высказался Владимир Путин, законопроект имеет большие шансы на принятие, хотя ранее отрицательный отзыв на него направили правительство и Верховный суд.

В Совете по правам человека при президенте РФ считают, что документ нужен, чтобы уравновесить права россиян. По мнению экспертов, принятие этой инициативы снизит негатив от закона, который наказывает граждан за неуважение чиновников.

Закон об оскорблении власти действует в России с 28 марта. Всего к настоящему моменту возбуждено более 45 административных дел о неуважении к власти, по которым суды назначили штрафов на 845 тыс. рублей.

По данным «Агоры», основным объектом «неуважительной» критики стал президент РФ Владимир Путин — с его именем связаны 26 дел (58% от общего числа) и 78% выписанных штрафов. Далее идут губернаторы, силовики, «Единая Россия», местные чиновники, судьи и депутаты.







Четверг, 12 декабря 2019 г. 1011

Источник: Портал Информер