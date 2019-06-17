В России введут «Светофор»

Осенью в России планируется принять ГОСТ на цветовую маркировку продуктов — так называемый «Светофор». Об этом сообщает Росстандарт.

Новая маркировка, размещенная на упаковке или этикетке в виде вертикальных полос, будет информировать покупателя о том, сколько сахара, соли и жиров содержится в том или ином продукте. В зависимости от содержания этих пищевых веществ полосы будут окрашены в красный, желтый или зеленый цвет.

Отмечается, что производители будут использовать этот вид маркировки добровольно, однако участники рынка предполагают, что такая мера вскоре может стать обязательной.

Заместитель главы Федерального исследовательского института питания и биотехнологии Алексей Камбаров в беседе с «Известиями» не исключил, что новый вид маркировки в будущем может стать одним из нормативов в сфере торговли.

О начале реализации в России проекта «Светофор» по трехцветной маркировке продуктов питания в 2018 году рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Для производителей пищевой продукции по поручению Роспотребнадзора были разработаны методические рекомендации по добровольной цветовой индикации продуктов, которая позволит потребителю сделать осознанный выбор.