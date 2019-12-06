В России выдают пенсии печеньем

Пенсионеру из Уфы часть ежемесячной пенсии выдали пачкой печенья. По словам почтальона, начальство велело выдавать им суммы до 100 рублей именно так.

«Почтальон выдала отцу 13 тысяч рублями, а 27 рублей и 40 копеек заменила пачкой печенья», — сообщает UFA1.RU.

Женщина обратилась в уфимский отдел Пенсионного фонда. Там ей ответили «вежливо, но равнодушно» и отправили разбираться с «Почтой России».

Дочь пенсионера недоумевает, куда уходят деньги, вместо которых пожилым людям выдают печенье.

Женщина отметила, что сладости, которые дали ее отцу, «ужасные, не стоят они этих денег».

В пресс-службе «Почты России» порталу опровергли информацию о выдаче пенсии печеньем.







Пятница, 6 декабря 2019 г. 52

Источник: Портал Информер