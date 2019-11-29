В России выпустили монеты в честь 75-летия Великой Победы

29 ноября 2019     17
В России выпустили монеты в честь 75-летия Великой Победы

Центробанк выпустил в обращение памятные монеты, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В новую серию вошли как монеты из золота и серебра, так и из недрагоценного металла.

В серию «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» вошли монеты номиналами 50, 25, 10 и 3 рубля.

Золотые монеты получили номинал 50 рублей, они выпущены тиражом в тысячу штук. На них изображены «Бессмертный полк» и звезда Вечного огня с лавровой ветвью.

Серебряные монеты номиналом 3 и 25 рублей также выполнены с изображением «Бессмертного полка».

Также на первой можно увидеть ветерана в парадной офицерской форме, а на другой – парадный строй подразделений Вооруженных Сил России. Тираж – 3 тысячи и 1,5 тысяч штук соответственно.

Самый большой тираж у монеты из недрагоценного металла. Всего вышло пять миллионов монет по 10 рублей каждая.

На оборотной стороне у монеты изобразили число 75, дату начала и окончания войны, а также пятиконечную звезду.



Пятница, 29 ноября 2019 г. 136

Источник: Портал Информер

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