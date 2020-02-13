В России выросла безработица

В России выросла безработица среди представителей среднего класса. Об этом говорится в проведенном Сбербанком опросе.

По подсчетам авторов опроса, уровень безработицы среди представителей среднего класса в четвертом квартале 2019 года вырос на 0,1% — до 11,9%.9,2% опрошенных заявили, что заняты частично, но хотели бы работать полный день. В Сбербанке отметили, что расценивают рост безработицы как незначительный. Одновременно респонденты стали более позитивно оценивать перспективы компаний-работодателей. Соответствующий индекс равняется 13% против 5% годом ранее.

Также безработица стала второй по популярности причиной тревоги среди участников опроса — ее назвали 55% респондентов (против 51% в четвертом квартале 2018 года). Первое место заняла коррупция (62%), третье — инфляция (48%).







Четверг, 13 февраля 2020 г. 17

Источник: Портал Информер