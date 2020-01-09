В России выросли цены на автомобили

С 1 января 2020 года автопроизводители повысили стоимость новых машин на 2-6%. Рост цен связан с увеличением ставок утильсбора. Об этом со ссылкой на отечественных и иностранных дилеров сообщает «Коммерсант».

«Цены на автомобили, выпущенные в 2020 году, выросли как минимум на 2%», — пишет издание.

Так, концерн Subaru отмечает увеличение стоимости автомобилей на 3-6%, дилер «Авилон» наблюдает рост цен на Mercedes на 3,5%, BMW — 4%, Audi А3 — на 5,2%, А4 — на 3,4%, Q3 — на 3,2%.

Цены выросли и на отечественные машины. В АО «Симбирск-Лада» стоимость автомобилей Lada увеличилась на 2-3%. Так, Vesta подорожала на 15 тысяч рублей, Granta — на 11 тысяч.

Это произошло из-за повышения ставок утилизационного сбора на 110%. При этом производители отмечают, что на изменении цен также сказалась инфляция.

Автоэксперты ожидают, что падение рынка к концу года составит 5-10%. Они также подчеркивают, что у россиян еще есть возможность приобрести автомобили по старым ценам в январе и феврале из складских запасов 2019 года.







Четверг, 9 января 2020 г. 216

Источник: Портал Информер