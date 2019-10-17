В России выросло число должников по микрокредитам

17 октября 2019     14
В России выросло число должников по микрокредитам

В России число заемщиков перед микрофинансовыми организациями (МФО) с просроченной задолженностью более 90 дней увеличилось за последний год на 25%. Об этом журналистам рассказали в компании «Национальная служба взыскания» (НСВ).

На конец сентября количество должников составляло 3,5-4 млн человек, а общий объем просроченных займов достиг 101,4 млрд рублей с учетом штрафов и пеней.

«Больше всего должников (23,3%) проживает в Южном федеральном округе, далее следуют Центральный (20,8%) и Сибирский (19,2%) федеральные округа», — сказали в НСВ.

Как рассказал вице-президент «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств» Александр Морозов, в будущем число должников может снизиться за счет введения более жесткого регулирования рынка.

Микрофинансовые организации стали более тщательно подходить к оценке кредитоспособности заемщиков, хотя большинство россиян сейчас не могут совершать крупные покупки без кредитов.



Четверг, 17 октября 2019 г. 73

Источник: Портал Информер

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