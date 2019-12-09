В России выявили главных коррупционеров

Следственный комитет РФ опубликовал статистику по коррупционным преступлениям за 2019 год.

Согласно этим данным, всего в этом году было зарегистрировано 11,6 тыс. преступлений, в суд направлено 6,5 тыс. уголовных дел.

«Среди преступлений, которые были инкриминированы фигурантам этих уголовных дел, преобладают: дача и получение взятки, различные виды мошенничества, присвоение и растрата», — говорится в пресс-релизе ведомства.

По этим уголовным делам перед судом предстали 6,9 тыс. обвиняемых.

«В их числе 308 лиц, в отношении которых применялся особый порядок уголовного производства, в том числе 50 адвокатов, 120 глав муниципальных образований, 6 судей и иные лица. Также среди обвиняемых 752 сотрудника МВД России, 181 сотрудник ФСИН России, 84 сотрудника ФССП России, 34 сотрудника ФТС России, 51 сотрудник МЧС России, 9 сотрудников прокуратуры, 476 представителей органов местного самоуправления», — говорится в сообщении.

СКР напомнил про громкие коррупционные дела в отношении высокопоставленных лиц. Это бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер и его соучастники, бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов, бывший руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан Кубасай Кубасаев, бывший врио председателя правительства Республики Дагестан Абдусамад Гамидов и его заместитель Раюдин Юсуфов.

Также завершено расследование уголовных дел в отношении бывшего заместителя главы правительства Подмосковья Алексея Кузнецова, экстрадированного из Франции, должностных лиц ФБУ «Администрация Волго-Балт», начальника ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России Андрея Ярцева, директора департамента развития МЧС России Беслана Гогохии, бывшего заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Владимира Привалова, руководителя секретариата губернатора Сахалинской области Вячеслава Горбачева, бывшего заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова, начальника ФГКУ «Санаторий Федеральной службы судебных приставов «Зеленая долина» Александра Сафонова, заместителя председателя Иркутского областного суда Николая Новокрещенова и т. д.

«Следственный комитет оперативно и жестко реагирует на каждый факт коррупции, тем более, если речь идет о чистоте своих рядов. Совершивший преступление сотрудник, невзирая на чины и должности, привлекается к уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством. В текущем году направлены в суд уголовные дела в отношении 27 сотрудников ведомства», — говорится в сообщении.

Возмещен ущерб от коррупционных преступлений на 2,47 млрд рублей. Наложен арест на имущество обвиняемых на 12,9 млрд рублей.

Источник: Портал Информер