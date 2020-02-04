В России действуют «патентные тролли». Мелким предпринимателям стоит быть осторожнее

Спросите любого прохожего в любом провинциальном городке, одобряет ли он борьбу с контрафактом?

Без всякого сомнения любой ответит «ДА». Любой, за маленьким исключением. Это маленькое исключение – индивидуальные предприниматели, занимающиеся розничной торговлей, а также их продавцы, знающие и понимающие всё изнутри.

Откуда такая разница во мнении? И почему взгляды ИП не совпадают с точкой зрения покупателей?

Всё очень просто – позиция россиийских потребителей – это мнение, навязанное средствами массовой информации: «Контрафакт – это плохо, это нарушение закона. Торговцы контрафактом – впаривают не качественный товар ради быстрой наживы, нарушая авторские права».

Однако, мало кто из рядовых российских потребителей, проживающих за территорией МКАД, всерьёз задумывался о том, почему огромное количество предпринимателей торгуют контрафактом вопреки их мнению?

Давайте попробуем разобраться и посчитать…

Возьмём обычную российскую семью с двумя детьми – подросток и девочка детсадовского возраста. Живут они не в самом благополучном регионе, семейный доход – 50 000 руб. Как и у всех 15 000 руб.- ипотека, 4000 руб. – коммуналка, 3500 руб. – на каждого на макарошки. Итого 33 000 руб, без учёта детского сада, проезда, лекарств и необходимого здорового питания.

Забудем о взрослых, мы можем на себе экономить сколько угодно – всё для детей. Подростку мы посчитаем кроссовки NIKE, не самые дорогие, но более менее модные – за 7000 руб., джинсы LEVIS из не дорогих – 4500 руб, футболку LEVIS за 1900.

Девочке хотя бы раз в неделю мы будем покупать мульт-героя из щенячьего патруля – 800 руб *4= 3600.

Итого: 17000 руб.

При этом для папы и мамы ничего не купили, девочку не одели, бытовую технику не обновили, не лечились, на общественном транспорте не ездили, полезные продукты не покупали.

Реально ли обычной российской семье покупать лицензионные товары?

НЕТ!

Но подросток требует одежду с брендами, как в рекламе по телевизору, чтобы быть не хуже, чем все, девочка – игрушки из мультика, ведь между сериями крутят рекламу классных игрушек!

И вот они семьёй заходят в магазин и покупают: кроссовки за 1000р с надписью NIKE, джинсы за 1200 с надписью LEVIS и такую же футболку за 300. Девочке 4 героя щенячьего патруля по 250 руб.

Дети довольны, а у семьи остаётся ещё неплохая сумма денег «на жизнь» на месяц.

Единственное – чем осталась недовольна семья – качеством футболки, тут начинают ругать контрафакт, искренне считая, что не будь контрафакта – за оригинал они заплатили бы так же!

Вот ответы на все вопросы: предприниматели везут контрафакт, потому что он востребован покупателями, а лицензия им не по-карману. А рядовые потребители, ругая контрафакт, часто просто не задумываются, что на свою нищенскую зарплату, кроме подделок, они ничего себе купить не могут.

А вот теперь самое интересное!

Что такое контрафакт, откуда он берётся. Учитывая тот факт, что исключительное право на изображение не подлежит государственной регистрации, отсутствуют реестры изображений, защищаемых авторским правом – то контрафактом может оказаться абсолютно любой товар с рисунком на самом товаре, этикетке либо упаковке!

И наши предприниматели, закупая товар, полностью лишены гарантии, что однажды им не предъявят претензию за нарушение чьих-то авторских прав из-за принадлежащего кому-нибудь рисунка.

И далеко не все собственники торговых микро-предприятий идут на нарушения сознательно! Ведь торговых марок всё больше и больше, их уже все знать невозможно. А есть ещё и картинки, которые нигде не зарегистрированы, но кому-то принадлежат!

В итоге положение предпринимателя – между молотом и наковальней!

Именно эта проблема и обострилась в последние годы. Под видом борьбы с контрафактом, юридические компании, через десятки доверенностей от российских и иностранных правообладателей, массово рассылают предпринимателям претензии на суммы от 50 тысяч до миллионов рублей.

Почему именно «под видом борьбы»?

Разберёмся.

Все претензии, поступившие предпринимателям юристов и их компаний, абсолютно не выгодна сама борьба с подделками. Нарушение исключительных прав – это их хлеб с чёрной икоркой, чем больше отправлено претензий, тем больше их доход. Ведь никому не известно, доходят ли деньги до правообладателей в реальности, если доходят, то какой их процент. А суммы, полученные по заключённым мировым соглашениям, уж точно правообладателям не известны.

У большинства юридических компаний, рассылающих претензии мелким предпринимателям, уши торчат из Москвы.

Возникает закономерный вопрос: «Ребят, если вы боретесь так отчаянно с нарушением интеллектуальных прав, зачем же ехать так далеко, в Тьму-Таракань? Огромные оптовые площадки в столице нашей Родины, такие как «Садовод», «Южные ворота», ТЯК «Москва» – под вашим носом, торгуют оптом на всю Россию вас интересующим товаром не прячась, абсолютно открыто!?»

И главное – оптовики никого не интересуют, ни милицию, ни прокуратуру, ни Роспотребнадзор, ни ОБЭП, ни защитников интеллектуальных прав. Все отрываются на мелкой рознице, торгующей в нищих малых городах и деревеньках.

Кто-нибудь когда-нибудь слышал об изъятии партии поддельного товара на миллиарды долларов в г. Москва?

И как попадает этот товар в таких количествах в нашу страну?

Границы как решето?

Или всё-таки для таможни – товар легальный?

Может, где-то в этом месте стоит навести порядок, а не допускать массового разорения и закрытия индивидуальных предпринимателей компанией ненасытных юристов, для которых главным достижением является количество поданных исков, а не чистота торговых точек от подделок?

За последние годы тысячи жалоб от предпринимателей были направлены представителям власти с целью защиты их интересов и наведения порядка в этой сфере. Но до сегодняшнего момента законодателями они не были услышаны.

Никто и не думает официально предупреждать о торговле контрафактным товаром, требовать убрать товар с полок. Закупки делают выборочно, в разных частях города и, в основном, у мелких предпринимателей, которым сложно обеспечить себе юридическую защиту и объединиться.

А потом приходят письма счастья, иски, решения судов, естественно, не в пользу предпринимателей.

Требования компенсации за нарушение авторских прав от юридических компаний порой принимают абсурдные значения.

За картинки, нарисованные на упаковке куклы стоимостью 400 руб. и надпись «Сказочный патруль – в 2018 г. компания «Ноль плюс Медиа» требовала 50 тысяч рублей.

Вероятно, в связи с положительной судебной практикой, присуждением в полном объёме запрошенных сумм компенсаций, в 2019 году тариф подрос, требования за каждую картинку стали составлять 20 тысяч рублей за каждую или свыше 100 тысяч рублей по иску в целом.

Есть пример ещё абсурдней, когда за проданную рыболовную леску стоимостью 50 рублей пришла претензия на 700 000 рублей!

Вслед за решениями судов о взыскании крупных сумм с ИП приходят решения о взыскании судебных расходов. А если предпринимателю «повезло» и истец – иностранная компания, вслед за решением о возмещении судебных расходов приходит ещё и требование от ФНС на уплату налогов.

Самое важное, что действительно сможет остановить так называемых «патентных троллей» (людей, преследующих цель наживы на индивидуальных предпринимателях) – это регулирование претензионного порядка. У правообладателя есть несколько способов защиты, признание права, устранение нарушения и взыскание компенсации.

В России необходимо отрегулировать претензионный порядок в сфере интеллектуальной собственности через устранение нарушения права, путем прямой нормы в ГК РФ. В противном случае, мелкий бизнес перестанет существовать в России. А безработный человек готов на всякие хулиганства, вплоть до организации митингов.

Источник: Портал Информер