В России жителям частных домов разрешили производить и продавать электроэнергию

В России приняли законопроект, который вводит понятие «объект микрогенерации», наделяет его владельца правом производить и продавать электроэнергию, а также определяет, чем будет регулироваться такая деятельность. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

Теперь любой житель частного дома сможет устанавливать у себя объект микрогенерации — устройство по производству электроэнергии, функционирующий в том числе на основании возобновляемых источников энергии, к которым относятся солнечная, ветровая, водная энергия с максимальной мощностью до 15 кВт.

И далее не только обеспечивать электроэнергией свое хозяйство, но и выдавать ее в сеть, то есть продавать гарантирующему поставщику «излишки» по средневзвешенной цене оптового рынка.

Объект микрогенерации может быть любым — как на базе только ВИЭ (например, солнечная панель или ветроустановка), так и на базе комбинированных решений, сочетающих традиционные источники энергии (например, дизель) и ВИЭ.

Цифра в 15 кВт обусловлена тем, что это присоединение к общей сети не должно угрожать безопасности самих потребителей и энергосистемы в целом. Порядок присоединения таких объектов будет упрощенным, это поможет обойтись без излишней бюрократии.

Как заявил председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный, принятие закона о микрогенерации «полностью соответствует мировым тенденциям децентрализации, декарбонизации и некоторой персонализации электроэнергетики».

«Он будет способствовать развитию экологически чистых, приближенных к потребителю технологий энергообеспечения, в первую очередь в труднодоступных, удаленных и изолированных районах, позволит предотвратить перебои с электричеством, сгладить пики потребления и сократить затраты потребителей», — отметил Павел Завальный.

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Четверг, 12 декабря 2019 г. 227

Источник: Портал Информер