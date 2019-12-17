В России загадочно поднялся купол над метеоритом (ВИДЕО)

Сотрудники исторического музея в Челябинске заявили, что стали свидетелями загадочного поднятия защитного купола над метеоритом, упавшим в городе в 2013 году. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь музея Айвар Валеев.

«Обычно поднять купол над метеоритом – это целая эпопея. Там четыре электродвигателя по краям, сама конструкция довольно тяжелая, сигнализация + бюрократические дела. И никогда такого не было, чтобы купол взял вот так и сам приподнялся.

Мы смеемся: брат челябинского метеорита (много писали о нем в ноябре) передал какой-то привет нашему, а тот решил ответить и – выдохнул. Смех смехом, а наши тетеньки-смотрительницы в легком шоке до сих пор.

Эта мистика без тайн случилась в прошлую субботу, а накануне в музей приходила очередная группа поклонников метеорита. В этот раз спокойные. А вот летом я наблюдал натуральные танцы вокруг него и какие-то моления, чуть купол не облизывали.

После обеда схожу, посмотрю видео, что там и как было в субботу», – написал Валеев.

Чтобы задокументировать произошедшее, работники составили акт. В нем сказано, что 14 декабря в 15:30 по местному времени бокс сам по себе открылся на глазах у смотрительницы музея.

Сработала сигнализация на посту охраны, после чего на место пришли охранник, электрик и дежурная сотрудница. Затем купол закрыли при помощи пульта. Произошедшее также запечатлели камеры наблюдения.

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Челябинский метеорит взорвался 15 февраля 2013 года в небе над Челябинском. Взрывной волной выбило окна в зданиях, пострадало несколько сотен человек. Основная часть обломков упала в озеро Чебаркуль. В музей были переданы наиболее крупные найденные фрагменты.







Вторник, 17 декабря 2019 г. 2374

Источник: Портал Информер