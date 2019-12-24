В России задержали высокопоставленных офицеров таможни

Задержан начальник управления таможенного дознания генерал-лейтенант Александр Кизлык в результате масштабных обысков в главном офисе Федеральной таможенной службы (ФТС) и двух подмосковных таможнях. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, на допрос доставлены заместитель генерала Алексей Серебро и заместители начальников Внуковской и Домодедовской таможен. У них изъяли документы и электронные носители информации.

Следственный комитет и ФСБ проводили следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу, возбужденному по факту злоупотребления должностными полномочиями в руководстве ФТС и его областных подразделениях.

Оно может быть связано с делом о получении многочисленных взяток: 10 человек, включая заместителей начальников отделов специальных таможенных процедур №3 и №4 таможенного поста «Аэропорт Домодедово» Константина Баграева и Олега Шевченко, задержали летом.

По версии следствия, с ноября 2018 года по март 2019-го участники преступной группы получали от одной до трех тысяч долларов от пассажиров аэропорта за провоз незадекларированных товаров и наличности.

Источник газеты предполагает, что руководство получало откаты со мздоимства.В материале отмечается, что Кизлык пришел в управление расследований ФТС в 2007 году из прокуратуры. В надзорном ведомстве он занимал должность прокурора Рязанской области с 1996 по 2001 год, а затем шесть лет возглавлял управление по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью в органах внутренних дел Генпрокуратуры.

В ФТС подтвердили обыски, отметив, что следственные действия проводятся в отношении отдельных ее сотрудников.Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 22 февраля Александру Кизлыку и Алексею Серебро. Им предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.







Вторник, 24 декабря 2019 г. 100

Источник: Портал Информер