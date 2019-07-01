В России запретили гостиницы без класса «звездности»

1 июля 2019     9
В России запретили гостиницы без класса «звездности»

С 1 июля, гостиницы, номерной фонд которых составляет 50 и более номеров, начиная с 1 июля не могут оказывать услуги в России без обязательной классификации на «звездность». За нарушение будут штрафовать.

Согласно нововведениям, отель, претендующий на один из шести классов, заполняет анкету и сам для себя определяет, на какую категорию он претендует — «пять звезд», «четыре звезды», «три звезды», «две звезды», «одна звезда» и «без звезд».

После этого в гостиницу с визитом нагрянет инспектор, который будет проверять в целом отель, его инфраструктуру, номера по категориям, а также качество работы персонала и уровень сервиса в гостинице.

Обязательной сертификация стала с 1 января 2019 года. Переходный период был назначен на полгода, вплоть до 1 июля. Начиная с сегодняшнего дня за отсутствие сертификата должностных лиц могут оштрафовать на сумму до 10 тысяч рублей, юридическим лицам грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Не подлежат сертификации детские здравницы, медучреждения социального обслуживания, физкультурно-спортивные организации и религиозные объединения. Не смогут получить сертификат кемпинги и общежития. Выданный сертификат будет действовать на протяжении трех лет.

Источник: Портал Информер

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