В России запретили «Слугу народа» Зеленского

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков отреагировал на прекращение показа сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли на российском телеканале ТНТ.

По словам Пескова, Кремль не имеет к этому никакого отношения.

Как отметил пресс-секретарь, российские власти не вмешиваются и не имеют права вмешиваться в редакционную политику телеканалов, «что они собираются показывать и в каких форматах». Песков добавил, что сериал с Зеленским доступен на разных платформах и в этом нет никакой новости.

Песков также обратил внимание на то, что телеканал ТНТ уже дал соответствующие разъяснения.

«Согласитесь, что это к нам не имеет никакого отношения. Нас это не касается, не наш вопрос», — заявил Песков.

Напомним, что вечером 11 декабря, газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ТНТ сообщила, что телеканал ТНТ убрал из эфира сериал «Слуга народа» с Зеленским в главной роли. Как отмечалось, канал не планировал показывать сериал полностью.

Первые три серии сериала показали на российском телевидении 11 декабря. Права на показ были приобретены у шведской компании Eccho Rights — дистрибьютора студии «Квартал 95». Комментируя эту новость, Песков заявил, что Владимир Путин не смотрел «Слугу народа» и не планирует этого делать, поскольку у него нет времени на сериалы.







Четверг, 12 декабря 2019 г. 420

Источник: Портал Информер