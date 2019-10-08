В России запретят крафтовое пиво

Производство крафтового пива в России может прекратиться с 2021 года. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на Росстандарт.

С 2021 года в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, а его положения будут обязательны к применению в России. По этим нормам производство крафтового пива не предусмотрено. Значит, деятельность компаний, которые будут заниматься его производством, с 1 января 2021 года будет приостановлена.

Кроме того, согласно упомянутому регламенту ЕАЭС, с 2021 года пивом будет считаться только напиток, содержащий 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов.

Согласно действующим ГОСТам, в России предусмотрено изготовление пшеничного, светлого и тёмного пива. Но, как уточнили в Росстандарте, введение единого стандарта по изготовлению крафтового пива не планируется.

«Учитывая разные подходы к изготовлению крафтового пива, на данный продукт не может быть разработан общий ГОСТ, так как продукция имеет разные технологии и разные рецептуры, а также разные ингредиенты и компоненты, разные вкусы и разные цвета», – отметили в ведомстве.

Поскольку производство крафтового пива не узаконено никакими документами, некоторые сорта этого напитка можно отнести к контрафакту, считают в Росстандарте.

Крафтовое пиво – это ремесленное пиво, которое производится частными пивоварнями по своим рецептам.





Вторник, 8 октября 2019 г. 48

Источник: Портал Информер