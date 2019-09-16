В России изменяются правила предоставление отпусков

С 1 октября в России вступают в силу новые правила ухода в отпуск, согласно которым достаточно будет уведомить работодателя по электронной почте.

Заявление о предоставлении отпуска работник должен написать и предоставлять тогда, когда он планирует отправиться отдыхать вне графика. С 1 октября нет необходимости лично нести заявление своему непосредственному руководителю, достаточно будет выслать его по электронной почте.

Однако это возможно только в том случае, если электронный документооборот закреплен в трудовом договоре с работодателем.





Понедельник, 16 сентября 2019 г. 427

Источник: Портал Информер