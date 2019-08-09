В России ищут дворецкого, которому готовы платить миллион

9 августа 2019     7
В России ищут дворецкого, которому готовы платить миллион

На HeadHunter девелоперская компания Capital Group разместила вакансию дворецкого, которому готовы платить до одного миллиона рублей до вычета НДФЛ.

Кандидат должен быть выпускником международного института современных дворецких (The International Institute of Modern Butlers), знать русский, английский, французский и китайский языки, иметь опыт работы с послами, президентами, арабскими шейхами и голливудскими звездами.

 Требуется сертификат сомелье, опыт работы в отелях международных сетей на руководящей должности и в ресторанах, входящих в гид Michelin, навыки оказания первой помощи, знания в области бухгалтерского учета.

Из других требований:

– Изысканный вкус в моде и дизайне интерьеров.
– Достижения в ландшафтном дизайне.
– Безупречный внешний вид и соблюдение дресс-кода.
– Права категории В.

В его обязанности будет входить «обучение персонала дома первоклассному обслуживанию, ведению хозяйства и созданию комфортной обстановки».

Дворецкому следует:

– Контролировать прием лекарств, запись к парикмахеру, массажисту, врачу и прочих записей личного календаря.
– Подбирать нужных специалистов, школы для детей, спа-курорты.
– Покупать предметы интерьера, посуду, бытовую технику, вина, сигары.　
– Планировать бюджет и вести отчетность. Оптимизировать расходы.
– Контролировать работу повара и пополнение винных запасов.

Потенциальному работнику обещают проживание, питание в ресторанах, фитнес и SPA, а также персональный автомобиль для выполнения поручений.

По данным из отчета рекрутингового портала «Работа.ру», дворецкий входит в список самых высокооплачиваемых вакансий. VIP-батлеру готовы платить от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.


Пятница, 9 августа 2019 г. 120

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов рассказал о достижениях строительной сферы полуострова
Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов рассказал о достижениях строительной сферы полуострова

Около 200 тыс кв. м жилья было введено в эксплуатацию на территории Республики Крым в первом полугодии 2019 года. Об этом 9 …


В России ищут дворецкого, которому готовы платить миллион
В России ищут дворецкого, которому готовы платить миллион

На HeadHunter девелоперская компания Capital Group разместила вакансию дворецкого, которому готовы платить до одного миллиона рублей до вычета НДФЛ. Кандидат должен быть выпускником …


Белогорск и Приветное власти Крыма хотят связать новой трассой
Белогорск и Приветное власти Крыма хотят связать новой трассой

Сегодня на встрече главы Республики Крым с вице-премьером российского правительства была поднята тема строительства и реконструкции дорог. Так на полуострове …


Сотрудники скорой помощи спасали условно пострадавших на диком пляже
Сотрудники скорой помощи спасали условно пострадавших на диком пляже

С дикого пляжа в посёлке Береговое крымские спасатели эвакуировали мужчину. Харьковчанин упал по неосторожности и получил перелом шейки бедра. В …


Медведь поджег полицейскую машину
Медведь поджег полицейскую машину

В американском округе Гумбольдт, штат Калифорния, медведь упал на полицейский автомобиль и устроил пожар. Об этом сообщает информационный портал KRCR …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты