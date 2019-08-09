В России ищут дворецкого, которому готовы платить миллион

На HeadHunter девелоперская компания Capital Group разместила вакансию дворецкого, которому готовы платить до одного миллиона рублей до вычета НДФЛ.

Кандидат должен быть выпускником международного института современных дворецких (The International Institute of Modern Butlers), знать русский, английский, французский и китайский языки, иметь опыт работы с послами, президентами, арабскими шейхами и голливудскими звездами.

Требуется сертификат сомелье, опыт работы в отелях международных сетей на руководящей должности и в ресторанах, входящих в гид Michelin, навыки оказания первой помощи, знания в области бухгалтерского учета.

Из других требований:

– Изысканный вкус в моде и дизайне интерьеров.

– Достижения в ландшафтном дизайне.

– Безупречный внешний вид и соблюдение дресс-кода.

– Права категории В.

В его обязанности будет входить «обучение персонала дома первоклассному обслуживанию, ведению хозяйства и созданию комфортной обстановки».

Дворецкому следует:

– Контролировать прием лекарств, запись к парикмахеру, массажисту, врачу и прочих записей личного календаря.

– Подбирать нужных специалистов, школы для детей, спа-курорты.

– Покупать предметы интерьера, посуду, бытовую технику, вина, сигары.

– Планировать бюджет и вести отчетность. Оптимизировать расходы.

– Контролировать работу повара и пополнение винных запасов.

Потенциальному работнику обещают проживание, питание в ресторанах, фитнес и SPA, а также персональный автомобиль для выполнения поручений.

По данным из отчета рекрутингового портала «Работа.ру», дворецкий входит в список самых высокооплачиваемых вакансий. VIP-батлеру готовы платить от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.





Пятница, 9 августа 2019 г. 120

Источник: Портал Информер