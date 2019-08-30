В России к агитации против абортов привлекают Сталина (ФОТО)

В Сыктывкаре в одной из местных поликлиник появились плакаты, убеждающие женщин отказываться от абортов. На них изображены Иосиф Сталин и языческие боги.

«На одном из плакатов с названием «Плоды революции» есть краткая справка о разрешениях и запретах на аборты в СССР. Далее следуют пункты с портретом Иосифа Сталина о постановлении Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров СССР о запрете абортов в 1936 году. Авторы плаката крайне позитивно отзываются о политике Сталина в области «сбережения нации»», – пишут местные СМИ.

Еще один плакат, агитирующий против абортов, называется «По закону исторического возмездия».

В нем люди, приносившие детей в жертву языческому богу войны и изобилия Молоху, сравниваются с «современниками, убивающими собственных нерожденных детей».

«В наше время содомиты, именующиеся сексуальными меньшинствами, активно отстаивают права на пропаганду своей порочной жизни», — говорится в тексте, призывающем отказаться от абортов.





Пятница, 30 августа 2019 г. 482

Источник: Портал Информер