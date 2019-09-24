В России ликвидировано больше 100 подпольных нарколабораторий

Больше ста подпольных нарколабораторий ликвидировали в России в этом году. Об этом заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.
“В текущем году ликвидировано порядка ста подпольных лабораторий”, – сказал министр, выступая на заседании государственного антинаркотического комитета.
Основная часть этих лабораторий, подчеркнул Колокольцев, специализировалась на производстве синтетических наркотиков, число зависимых от которых в стране возросло.
“В прошлом году возросло число лиц с зависимостью от новых видов наркотиков и психостимуляторов. В то же время количество больных опийной наркоманией сократилось”, – отметил глава МВД.
Однако, действующая система учета наркозависимых не отражает реальную картину потребления наркотиков в России.
“Предлагаю детально проработать обозначенный вопрос в рамках межведомственной рабочей группы Государственного антинаркотического комитета”, – сказал Колокольцев.
Вторник, 24 сентября 2019 г. 132
Источник: Портал Информер