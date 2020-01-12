В России лучшие школьники получат по 125 тысяч рублей

12 января 2020     15
В России лучшие школьники получат по 125 тысяч рублей

С 2020 года вступил в силу закон, по которому школьники смогут выиграть грант на 125 тысяч рублей. Использовать средства ученики смогут на что угодно.

На гранты смогут рассчитывать ребята до 18 лет, которые достигли высоких достижений в точных науках.
Основными условиями выплаты будут являться, то что ребенок должен быть учащимся и получить диплом, выиграть олимпиаду или провести научно-исследовательскую работу. Все это они должны сделать в период обучения в образовательной школе Новые гранты утвердили для того, чтобы вызвать интерес в исследовательской работе у школьников в сфере высоких технологий. В первый год реализации на гранты смогут рассчитывать 850 школьников, в через два года уже 13,5 тысяч учеников.



Воскресенье, 12 января 2020 г. 526

Источник: Портал Информер

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