В России могут появиться «танковые оппозиционеры»

10 января 2020     10
В России могут появиться «танковые оппозиционеры»

Директор игры World of Tanks Вячеслав Макаров собирается создать в России свою политическую партию под названием «Партия прямой демократии». Первый учредительный съезд «танковых оппозиционеров» состоится уже 5 марта. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Во многих регионах IT-компании являются крупнейшими налогоплательщиками и хорошо знают о местных проблемах», – заявил Макаров.

В руководство новой политической силой войдут и другие «IT’шники»: например, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, замначальника юридической службы «Яндекс.Деньги» Борис Чигидин и некоторые другие представители софт-индустрии.

 

Как рассказал Макаров, уже в 2020-м они готовы начать борьбу за места в региональных парламентах России.

 

Главной идеей партии станет использование ее членами мобильного blockchain-приложения, через которое они будут голосовать и общаться по вопросам внутри фракции. Именно с его помощью партийцы будут осуществлять внутреннее голосование. При этом в организацию хотят пригласить разработчиков крупных региональных IT-компаний.

На разработку приложения её лидер выделит 1 млн долларов из собственного кармана, а во фракцию изначально планируется пригласить разработчиков ведущих региональных IT-компаний.

В случае успеха на выборах в субъектах федерации Вячеслав Макаров и его партия собирается выдвинуть своих кандидатов в Госдуму.



Пятница, 10 января 2020 г. 244

Источник: Портал Информер

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