В России назвали лучшие отечественные сериалы уходящего года

В России названы лучшие отечественные сериалы года. Об этом сообщает сайт «Кино-Театр.ру».В опросе принимали участие 18 ведущих российских экспертов. Каждый из них выделил 3 из 148 телепроектов продолжительностью более четырех серий.

Критики выбрали в качестве лучших проектов уходящего года «Шторм» Бориса Хлебникова и «Эпидемию» Павла Костомарова. Их упомянули 12 и 11 раз соответственно.

«Шторм» рассказывает историю работника отдела по борьбе с коррупцией Сергея Градова, который идет на должностные преступления, чтобы раздобыть деньги на дорогостоящее лечение тяжелобольной жены. Его друг Юрий Осокин, работающий в полиции, в ходе расследований череды преступлений начинает понимать, что к ним причастен Градов.

В сюжете «Эпидемии» речь идет о неизвестном вирусе, охватившем Москву и другие города. Главный герой отправляется в Карелию, чтобы спрятаться в доме-корабле и переждать пандемию.

Напомним, что, по мнению российских телезрителей, лучшими сериалами 2019 года стали «Чернобыль», «Почему женщины убивают» и «Любовь, смерть и роботы».







Вторник, 24 декабря 2019 г. 4

Источник: Портал Информер