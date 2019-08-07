В России начали подделывать пятирублёвые монеты!

Во втором квартале текущего года выявили 100 фальшивых банкнот в рублях и 7 поддельных денежных знаков в иностранной валюте. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка по Татарстану Волго-Вятского главного управления Центробанка.
Сообщается, что среди подделок была одна монета номиналом в пять рублей.
По словам специалистов, у фальшивомонетчиков не популярны 100-рублевые купюры (всего одна такая подделка) и даже 500-рублевые (две банкноты). Фальшивок достоинством в две тысячи рублей и тысячу рублей нашли по 12 штук.
Зато в шесть раз больше подделок приходится на банкноты номиналом пять тысяч рублей – 72 банкноты.
Фальшивые 10 и 50 рублей не попадалось. Среди иностранных валют обнаружились четыре фальшивые купюры достоинством 500 евро и три банкноты в 100 американских долларов.
При обнаружении фальшивой купюры следует обратиться в правоохранительные органы.
Среда, 7 августа 2019 г. 574
Источник: Портал Информер
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