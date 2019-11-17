В России на данный момент действует около 230 «воров в законе»

Об этом пишет издание «Алтапресс» со ссылкой на данные специалистов по криминальному миру и представителей правоохранительных органов.

Цифру нужно считать условной, потому что в действительности подсчитать количество «законников», живущих в РФ, сложно.

«В настоящее время численность воров в законе составляет 227 человек. Из них 168 на свободе. В розыске 9, под следствием — 16 человек, а отбывают наказание в заключении — 59 человек. Не все из авторитетов проживают в России на постоянной основе. Некоторые живут за границей (Турция) или отбывают наказание за рубежом. Поэтому цифру 227 все же следует считать условной», — пишет издание «Алтапресс».







Воскресенье, 17 ноября 2019 г. 55

Источник: Портал Информер