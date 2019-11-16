В России не повысят минимальную зарплату бюджетникам

Депутаты заксобрания республики Северная Осетия — Алания выступили с предложением зафиксировать минимальный размер оплаты труда для бюджетников. Однако в Госдуме и Совфеде рассказали, что инициативу вряд ли можно будет реализовать в ближайшее время.

«Месячная заработная плата <…> не может быть ниже двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения», — сообщается в законопроекте парламентариев из Северной Осетии.

При этом подчеркивается, что ориентиром является прожиточный минимум региона, в котором работает гражданин. Если минимальный размер зарплаты удастся зафиксировать, повышения затронут врачей, учителей и работников учреждений культуры, которые финансируются государством.

Инициаторы законопроекта полагают, что деньги на повышение зарплат появятся благодаря «улучшению внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы».

Однако в пояснительной записке не указана конкретная сумма, необходимая для увеличения зарплат.

В Госдуме и Совфеде назвали инициативу хорошей, но не смогли ответить, возможно ли реализовать ее в ближайшее время. Так, глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский отметил, что законопроекту не хватает серьезных расчетов. Он также добавил, что вряд ли в 2020 году парламентарии смогут воплотить инициативу, так как все бюджеты уже сверстаны.







Суббота, 16 ноября 2019 г. 135

Источник: Портал Информер