В России не рассматривают вопрос прекращения авиасообщения с Китаем

Государство может компенсировать российским авиакомпаниям потери из-за ограничения авиасообщения с Китаем, заявил министр транспорта Евгений Дитрих.

По его словам, 3 февраля Минтранс по поручению премьера Михаила Мишустина подготовил расчеты прямых убытков перевозчиков и направил их в правительство. Теперь 6 февраля Минфин должен изучить эти расчеты и представить по ним свои предложения.

Он также отметил, что сейчас вопрос прекращения авиасообщения с Китаем не рассматривается.

Дитрих напомнил, что сейчас рейсы из Китая принимает специально оборудованный терминал F аэропорта «Шереметьево».

«Эта модель сейчас устраивает всех, мы здесь ориентируемся на мнение наших коллег из Роспотребнадзора», — пояснил министр.

По словам Дитриха, россияне, решившие вернуться из КНР не в Москву, а другие регионы, будут доставляться туда бесплатно. Соответствующие договоренности уже достигнуты с РЖД и «Аэрофлотом».

«Тех наших граждан, которые собирались в Новосибирск, Иркутск (и другие регионы), у них были билеты, но в силу ограничительных причин они попали в «Шереметьево», «Аэрофлот» и РЖД отвезут до точки назначения бесплатно», — сказал Дитрих.







Среда, 5 февраля 2020 г. 2291

Источник: Портал Информер