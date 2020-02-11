В России объявят о дополнительном выходном

11 февраля 2020     19
В России объявят о дополнительном выходном

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию намечено на 22 апреля, этот день сделают выходным. Такие планы вынашивают в администрации президента России.

«Голосование планируется провести в будний день, который объявят выходным», — сообщает РБК со ссылкой на свои источники в Кремле.

Другие даты не являются подходящим вариантом — 19 апреля, в воскресенье, православные христиане празднуют Пасху, а 26 апреля — годовщина аварии на Чернобыльской АЭС. В результате остается один из будних дней с 20 по 24 апреля.

Однако в КПРФ были против провести голосование по Конституции 22 апреля, поскольку в этот день родился вождь революции Владимир Ленин.



Вторник, 11 февраля 2020 г. 650

Источник: Портал Информер

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