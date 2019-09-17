В России отменят трудовые книжки

Государственная дума поддержала в первом чтении законопроект об электронных трудовых книжках.

После принятия законопроекта, с 1 января 2021 года работодатели будут вести бумажные трудовые книжки только в том случае, если сотрудник до конца 2020 года подаст об этом заявление.

Всем остальным сотрудникам бумажные трудовые книжки выдадут на руки, а записи о месте работы будут вноситься в электронном виде.

Отмечается, что реализация инициативы облегчит работу бизнеса, а также сведет к минимуму риск потери сведений о стаже.

По информации председателя Госдумы Вячеслава Володина, изменения затронут около 60 млн работников и 8,4 млн хозяйствующих субъектов.





Вторник, 17 сентября 2019 г. 358

Источник: Портал Информер