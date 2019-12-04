В России падают продажи вина

4 декабря 2019     13
В России падают продажи вина

Продажи вина в России сократились на 20% с июля по октябрь текущего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на данные платформы фискальных данных «Такском».

По данным платформы, которая проанализировала 17 млрд кассовых чеков, с июля по октябрь 2019 года продажи вина сократились в среднем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот же период продажи водки снизились на 10%.

Кроме того, на 14% снизились продажи медовухи, пива – на 4%. А продажи коньяка и виски, наоборот, выросли на 1-3%.

На фоне этого, в аптеках снижается спрос на препараты для лечения алкогольной зависимости: по данным компании DSM Group, за 10 месяцев 2019 года продажи таких лекарств сократились примерно на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Среда, 4 декабря 2019 г. 70

Источник: Портал Информер

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