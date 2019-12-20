В России понизят нештрафуемый порог скорости

20 декабря 2019     16
В России понизят нештрафуемый порог скорости

В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Это будет происходить постепенно в режиме пилотных зон. Об этом заявил вице-премьер правительства России Максим Акимов.

По его словам, ни в одной стране мира, которая «относит себя к цивилизованным», нет такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости.

Он также заявил, что у правительства нет сомнений, что «и точность показаний приборов в автомобиле, и точность работы камер» позволяют штрафовать нарушителей безошибочно или с «небольшой погрешностью».

Акимов добавил, что все необходимые поправки будут приняты в течение 2020 года. Примерными сроками реализации решения он назвал 2022-2023 годы.



Пятница, 20 декабря 2019 г. 3

Источник: Портал Информер

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