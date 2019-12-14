В России появятся «Города трудовой доблести»

14 декабря 2019     23
В России появятся «Города трудовой доблести»

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о почетном звании «Город трудовой доблести».

Документ опубликован в электронной базе данных парламента.

Согласно президентской инициативе, это звание предлагается присваивать российским городам, жители которых внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне, «обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

В городах трудовой доблести будет установлена стела с текстом указа президента о присвоении звания.

Основанием для присвоения звания предлагается сделать награждение предприятий государственными наградами или вручение им переходящих знамен Государственного комитета обороны Советского Союза, а также награждение сотрудников орденами и медалями за трудовые заслуги и документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в годы Великой Отечественной войны.

Вопрос присвоения городу почетного звания будет рассматриваться специальным оргкомитетом.

При этом граждане и общественные организации смогут вносить в органы местного самоуправления соответствующие предложения, которые могут быть направлены властям региона. Последние вправе обращаться с ходатайством к президенту.



Суббота, 14 декабря 2019 г. 376

Источник: Портал Информер

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