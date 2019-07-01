В России праворульные автомобили перестанут «рулить»

1 июля 2019     5
В России праворульные автомобили перестанут «рулить»

В России запретили ввозить праворульные автомобили. Данный закон начнет действовать с 1 июля, отмечает АН Актуальные Новости.

В ГИБДД рассказали, что под запрет попадут праворульные транспортные средства, где общее количество мест вместе с водителем превышает 8. Кроме того, к “запрещёнкам” относятся самосвалы, микроавтобусы, минивэны, манипуляторы и рефрижераторы. Власти приняли такое решение из-за нового ГОСТа, который устанавливает уровень безопасности во время езды на дорогах.

К слову, “легковушки” с рулем на правой стороне не запрещаются, но правоохранители ввели специальную сертификацию авто.

Согласно информации iReactor, зачастую четырехколесные средства именно данного типа провоцируют смертельные аварии. По этой причине были введены нормы, по которым станут проверять праворульные машины, а при соответствии водитель получит необходимый документ на управление.

Источник: Портал Информер

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