В России превышен эпидепорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом

Эпидемический порог в целом по России уже превышен на 5,5%. По данным Минздрава, ситуация наиболее неблагоприятна в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

«По данным лабораторной диагностики, в 51 городе по всей стране в этом году наблюдается широкое распространение гриппа с преобладанием вируса В. Также встречаются штаммы А (H1N1) и в небольшом количестве H3N2. Грипп распространился практически по всей территории страны», – рассказала ведущий научный сотрудник ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Елизавета Смородинцева.

10 февраля были закрыты все школы в Миассе, Воронеже и Уфе. Объявленный ранее карантин продлили в Саратове, Тюмени, Оренбурге, Ульяновске, а в Вологодской области ограничили проведение массовых мероприятий.

Эксперты считают, что показатели заболеваемости и смертности от гриппа занижены, а цифры, касающиеся вакцинации, напротив, завышены.







Вторник, 11 февраля 2020 г. 18

Источник: Портал Информер