В России предлагают ввести уголовное наказание за продажу снюса и насвая

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил предусмотреть уголовное наказание для оптовых и розничных продавцов некурительного табака, а именно снюса и насвая. Он уже направил соответствующее обращение руководителям МВД и Минпросвещения России.

По его словам, в России в последние месяцы участились случаи отравления снюсом и насваем (виды табака, предназначенные для рассасывания), вплоть до смертельного исхода среди подростков.

«В России снюс стал нелегальным четыре года назад, штраф за его продажу составляет примерно 60 тысяч рублей. Ни на одной банке снюса не написано, какое огромное количество вредных веществ содержится внутри… То же самое касается другого вредного вещества — насвая, жевательного табака, который впитывается через слизистую и вызывает сильную зависимость», — пояснил в письме Чернышов.

Он предлагает установить запрет на рекламу подобных смесей и ввести уголовную ответственность для физических и юридических лиц за их продажу. Он также считает, что необходимо ввести в школы специальные профилактические уроки, на которых бы рассказывали о вреде этих веществ.

В настоящее время за продажу снюса и насвая предусмотрен штраф до 4 тысяч рублей для физических лиц, до 12 тысяч рублей для должностных лиц и до 60 тысяч рублей для юридических лиц.







Вторник, 3 декабря 2019 г. 147

Источник: Портал Информер