В России предложили ввести отцовский капитал

В России может появиться аналог материнского капитала для мужчин. С инициативой ввести отцовский капитал после рождения третьего ребенка в семье выступила вице-мэр Уфы Алина Сулейманова.

«Каждый человек, который считает себя членом общества, может участвовать в обсуждении [инициативы ввести отцовский капитал]. Дата будет определена позже», — пояснила в беседе с РБК председатель Общественной палаты (ОП) Башкирии Ольга Панчихина.

Окончательное решение, по ее словам, направится в ОП РФ.

Напомним, что в России с 2008 года действует федеральная программа материнского капитала. Она предусматривает выделение средств после рождения или усыновления второго ребенка.

Отцы получали сертификаты только лишь в случаях смерти супруги или при лишении ее родительских прав.







Пятница, 15 ноября 2019 г. 313

Источник: Портал Информер